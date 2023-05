A nova carteira de identidade digital já está sendo emitida em 10 Estados. Outros 2 (Paraná e Pernambuco) estão em fase de testes. Diante desse cenário, somente Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão emitindo o documento.

Os Estados têm até 6 de novembro para aderir ao documento digital. Até abril, mais de 330 mil carteiras de identidade digital foram baixadas no gov.br.

NOVO DOCUMENTO DIGITAL

A identidade digital utiliza o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) como “registro geral, único e válido para todo o país”. No documento, também constam um QR Code, utilizado para verificar sua autenticidade, o código MRZ (emitido nos passaportes) e ícones com informações como o tipo sanguíneo de seu portador e se ele é doador de órgãos.

O que é preciso para tirar a nova carteira de identidade:

– Certidão de nascimento ou casamento;

– Documento de identificação com foto;

– CPF regularizado –sem isso NÃO é possível emitir o documento.

SAIBA ONDE TIRAR O DOCUMENTO

Em Minas Gerais, a Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação, disponibiliza a carteira de identidade nos formatos físico e digital. A partir do documento impresso (físico), é possível acessar a versão digital via aplicativo RG Digital MG (RG Minas Gerais), disponível nos sistemas Android e IOS. O app também possibilita a validação do documento através do QR Code existente na carteira de identidade física. Leia aqui mais informações sobre a emissão do documento.

Com informações do Poder360