A Parada Geral da Cenibra em 2023, programada para ocorrer no período de 3 e 28 de setembro, representa muito mais que um importante momento de manutenção na fábrica, em Belo Oriente. A iniciativa representa um investimento orçado de R$ 86 milhões, buscando produtividade sustentável para a unidade, além de um impacto econômico positivo para a região. Durante esse período, cerca de 3.500 pessoas, temporariamente, serão incluídas nas atividades da Cenibra.

Serão realizadas cerca de 20 mil operações de manutenção, entre as quais uma das mais relevantes é a revisão geral do Turbo Gerador 1 e troca das placas dos Evaporadores. Espera-se que essa intervenção contribua para uma retomada de produção com ainda mais qualidade e a garantia de confiabilidade, segundo Marcelo Augusto Ferreira, especialista responsável pelo planejamento da Parada Geral.

SEGURANÇA

O objetivo da Parada Geral é manter a produtividade, a excelência operacional, a conformidade ambiental e a segurança dos trabalhadores que atuam na indústria. De acordo com o coordenador de Assistência à Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, Wander Teles, a empresa está trabalhando há meses na montagem de uma estrutura diferenciada, a fim de garantir um ambiente saudável e seguro aos visitantes e empregados efetivos.

“Reforçamos a nossa equipe com 70 técnicos de segurança e brigadistas profissionais, com o objetivo de prestar apoio técnico para realização das atividades de maneira segura. A Parada Geral é um dos eventos mais importantes da fábrica, e trabalhamos no sentido de disseminar o cuidado ativo. Cada trabalhador cuida da sua segurança, ajuda o colega a cuidar da segurança dele e, em um gesto de humildade, permite que os colegas o ajudem a se cuidar”, afirma Wander.