O governador Romeu Zema recebeu diretores da Cenibra para reafirmar a parceria da empresa para o desenvolvimento do território. Participaram o diretor-presidente Executivo, Takashi Nakajima, e o diretor Técnico, Industrial e Florestal, Júlio César Tôrres Ribeiro. A reunião ocorreu na Cidade na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, nessa quarta-feira (30).

Na oportunidade, o painel da Cidade Administrativa registrou o aniversário de 50 anos da Cenibra, como forma de homenagem.

A EMPRESA

Constituída em 13 de setembro de 1973 e localizada no leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano.

A empresa está presente em mais de 80 municípios mineiros, com cerca de 7 mil empregos diretos.