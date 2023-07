O CEO do Grupo Oji e presidente da Oji Holdings, Hiroyuki Isono, e o diretor-presidente executivo da Cenibra, Takashi Nakajima, estiveram na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), em Belo Horizonte, e receberam das mãos do presidente da federação, Flávio Roscoe, uma placa de homenagem pelo aniversário das empresas. Neste ano, a Oji Holding completa 150 anos e a Cenibra 50.

Também participaram da visita o diretor do Conselho e Executivo Sênior da Oji Holdings, que também é diretor-presidente corporativo da Cenibra, Kazuhiko Kamada; o diretor comercial, Jun Yoshin e o diretor Técnico, Industrial e Florestal, Júlio César Tôrres Ribeiro.

FIEMG CELEBRA 150 ANOS DA OJI HOLDINGS E OS 50 ANOS DA CENIBRA

O encontro foi marcado pela entrega da placa de homenagem aos 150 anos de atuação da Oji Holdings e em reconhecimento à sua importante contribuição para o estreitamento das relações entre a indústria de Minas Gerais e o mercado internacional. O presidente da Oji Holdings e CEO do Grupo OJI, Hiroyuki Isono, recebeu a honraria das mãos do presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.

Também das mãos do presidente da Federação, por ocasião do aniversário de 50 anos da Cenibra, o diretor-presidente executivo da empresa nipo-brasileira, Takashi Nakajima, recebeu a placa de honra pela atuação e efetiva contribuição ao desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais.

A delegação pôde fazer degustação da culinária mineira e receberam como presente, uma cachaça produzida no norte de Minas, considerada a melhor do Brasil.

SOBRE A OJI HOLDINGS

A Oji Holdings conta com aproximadamente 36 mil profissionais e mais de 300 negócios espalhados pelo mundo, atuando em quatro continentes, sendo sua sede em Tóquio, no Japão. Os negócios da holding contemplam diversos tipos de papéis e produtos relacionados, destacando-se como um dos maiores produtores mundiais no setor de celulose. Além de papéis, o grupo Oji Holdings agrega negócios ligados à energia sustentável.

SOBRE A CENIBRA

Constituída em 1973 e localizada no leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. – Cenibra, opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. A Empresa está presente em mais de 80 municípios mineiros com cerca de 7 mil empregos diretos.