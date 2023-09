O Centro de Pesquisas da Usiminas, um dos maiores da América Latina no setor siderúrgico, recebeu o Prêmio Internacional APDIC pelo Conjunto da Obra Científica desenvolvida pelos seus pesquisadores ao longo de décadas. A entrega foi realizada pelo presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), Sergio Leite, e pelo CEO da ABM, Horacídio Leal, durante a 13ª Edição do Workshop de Segurança, Saúde Ocupacional e de Processos, encerrado ontem (21), em Ipatinga.

O evento realizado no Teatro do Centro Cultural Usiminas, reuniu centenas de engenheiros, técnicos de segurança, analistas, operadores, médicos, docentes, acadêmicos e gestores para provocar uma reflexão conjunta e a troca de experiências entre todos os participantes. A abertura foi realizada pelo presidente do Conselho de Administração da ABM, Sergio Leite.

O diretor da ABM Regional Vale do Aço, Geraldo de Arruda Maia, considerou a 13ª edição do simpósio como um momento de aprendizado para integrantes de um dos principais setores da economia nacional, “por meio do compartilhamento de boas práticas, principalmente no que diz respeito ao tema segurança e saúde ocupacional e ao diferencial necessário para a competitividade e sustentabilidade em processos minero-metalúrgicos”.

O workshop reúne, anualmente, cerca de 500 pessoas. “Representa um momento que permite acelerarmos as boas práticas em nossas organizações, fortalecendo a gestão de rotina suportada por um time mais bem preparado e motivado na busca da excelência operacional em consonância aos requisitos legais”, conclui o diretor.