O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) iniciou nesta quarta-feira (8) o cronograma de ações de Vigilância em Ambientes e Processos de Trabalho (Visat). Ao longo de todo o ano serão realizadas, semanalmente, inspeções em diversos segmentos de trabalho: marcenarias, serralherias, serviços de saúde, construção civil e outros, com o objetivo de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho.

Uma das funções do Cerest é realizar as vigilâncias para identificar irregularidades e propor melhorias das condições de trabalho, com o intuito de que as pessoas ocupadas não venham a adoecer ou sofrer acidentes. O órgão realiza também ações de Promoção e Prevenção que visam minorar os riscos de adoecimento a que estão expostos; acolhe os trabalhadores acometidos pelos acidentes e adoecimentos relacionados com a ocupação e realiza o acompanhamento no período de tratamento e/ou afastamento até que estes tenham condições de retornar às atividades laborais.

“O Cerest tem o objetivo de orientar o profissional para que ele se proteja. Discutimos melhorias de trabalho quando somos solicitados por órgãos públicos e privados em qualquer área. A política de saúde do trabalhador engloba trabalhadores públicos, privados, autônomos, indústrias e todo o setor produtivo. Onde há trabalhador, a gente investe”, ressalta a gerente do Cerest, Ana Carolina do Bem.

O CEREST

A Vigilância em Saúde do Trabalhador é um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS) e consiste num conjunto de ações que visam à promoção da saúde, prevenção da morbimortalidade e redução de riscos e vulnerabilidades na população trabalhadora.

O Cerest atende os trabalhadores que sofreram acidentes e/ou adoeceram em decorrência do trabalho. Em Ipatinga, está localizado à rua Joaquim Nabuco, 317, bairro Cidade Nobre, próximo à Policlínica.