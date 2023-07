A Coca-Cola Femsa Brasil, maior fabricante de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, vai promover, em agosto, cursos de capacitação gratuitos de operadora de empilhadeira, direcionados a mulheres em situação de desemprego e vulnerabilidade social. O projeto será ofertado nos municípios de Belo Horizonte (21 e 22 de agosto), Betim (21 e 22 de agosto), Ipatinga (30 e 31 de agosto) e Divinópolis (3 e 4 de agosto). As interessadas deverão se inscrever pelo site (https://bit.ly/OperadorasDeEmpilhadeira) até o dia 31 de julho (para o curso em Divinópolis) e 10 de agosto (demais cidades).

A formação, com duração de 16 horas/aula, apresenta, de forma detalhada, os conhecimentos teóricos e práticos quanto à operação e segurança nas empilhadeiras para as participantes conquistarem a habilitação. As aulas práticas ocorrerão nas Unidades Operativas da Coca-Cola Femsa Brasil em cada município, com as empilhadeiras utilizadas pela empresa para movimentar os produtos no processo de distribuição.

A iniciativa visa ampliar as possibilidades de colocação de mulheres no mercado para trabalharem no segmento de bebidas. Ao final da atividade, as participantes receberão um certificado de conclusão do curso de qualificação. Elas também terão a oportunidade de cadastrar os currículos para participar de processo de seleção na própria Coca-Cola Femsa Brasil e estão habilitadas a concorrer a vagas nas demais empresas do setor.

O projeto Escola de Empilhadeiras integra um conjunto de ações desenvolvidas pela área de Diversidade, Equidade e Inclusão da companhia. “Buscamos promover a equidade de gêneros em todas as áreas, inclusive naquelas que ainda são majoritariamente ocupadas por homens”, destaca a gerente de Recursos Humanos da Coca-Cola Femsa Brasil em Minas Gerais, Lilian Teixeira. Ela conta que a empresa também iniciou os projetos “Escola de Promotoras” e “Escola de Operadoras de Produção”, que formam mulheres para os respectivos cargos no segmento de bebidas.