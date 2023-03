Nesta sexta-feira (17), a cooperativa de consumo Consul, com 60 anos de história, inaugurou mais uma unidade em Ipatinga. Com layout atual e ambientação moderna, a nova loja, localizada entre as avenidas Pero Vaz de Caminha e Fernando de Noronha, no Bairro Bom Retiro tem cerca de 6 mil metros quadrados, sendo 3200 m² de área construída e 3000 m² de estacionamento.

A cerimônia de inauguração contou com a participação de autoridades, lideranças empresariais, representantes comerciais, imprensa e convidados, em rápida cerimônia e visita às instalações.

Uma loja completa com mix variado de produtos, conta ainda com restaurante e ótica, que atenderá principalmente os moradores dos bairros Bom Retiro, Imbaúbas, Horto, Bela Vista, Amaro Lanari e Areal.

MAIOR DE MINAS

A Consul é atualmente, a maior cooperativa de consumo de Minas Gerais e a quarta do Brasil, segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

A cooperativa conta em sua diretoria, com o presidente Adilson Yukishigue Suda e os diretores Emílio Jorge Chain, Administrativo Financeiro; e Geraldo Magela Miranda Foca, Operacional.

Hoje a Consul reúne mais de 100 mil cooperados na Região Metropolitana do Vale do Aço, contemplados nas lojas dos bairros Bom Retiro, Ideal, Iguaçu, Horto, Cariru e Veneza, em Ipatinga; e a unidade Quitandinha, em Timóteo.

“No cooperativismo, o resultado positivo é distribuído financeiramente e proporcionalmente aos cooperados, em aperfeiçoamento dos empregados, expansão e melhorias, construção de novas unidades, entre outras demandas, visando a perenização da Consul”, afirma o presidente Adilson Suda.

CONSUL, HÁ 60 ANOS PRESENTE NA VIDA DO VALE DO AÇO

Neste ano, a Consul completa 60 anos de história. E para registrar este aniversário apresenta a marca que assinala a sua importância para seus cooperados e colaboradores.

A cor dourada representa a riqueza da união e a solidariedade, princípios fundamentais do cooperativismo. O coração que substitui o ícone tradicional da Consul, simboliza o comprometimento com as pessoas, que são a essência do cooperativismo.

Ao longo de seis décadas, a Consul é mais do que uma simples representação gráfica. É uma declaração de amor ao cooperativismo e àqueles que acreditam em um mundo melhor, baseado nos valores da união, da solidariedade e do comprometimento com o próximo.

Serviço:

A loja Bom Retiro estará aberta aos cooperados e comunidade para compras a partir deste sábado (18), de 8 h às 21 horas.