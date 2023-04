O Comida di Buteco chegou em sua reta final. Neste domingo (30), a disputa gastronômica chega ao fim no Vale do Aço. Iniciado no dia 7 de abril, o concurso conta com a participação de 15 bares das cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. Uma disputa que movimenta as noites e a economia do Vale do Aço.

O concurso tem como missão transformar vidas através da cozinha raiz e segue gerando resultados que impactam em toda cadeia produtiva do setor. Este ano, alguns participantes registraram um aumento de até 60% do público visitante no bar. “É um período de muito trabalho e muita satisfação. É uma felicidade ver a nossa casa cheia e poder apresentar o nosso petisco para o público que vem nos prestigiar. Além disso, é uma época em que podemos gerar novas oportunidades de trabalho. Este ano contamos com 08 funcionários a mais para completar nossa equipe e atender a todos”, disse José Wilson, proprietário do bar Galpão.

No bar Caladinho Bar, o Comida di Buteco também é sucesso. “Tivemos que reforçar o nosso time para absorver a grande demanda do concurso. Todos ganham com o Comida di Buteco: nós, participantes, a comunidade, o comércio local! É uma oportunidade intensa e muito gratificante”, disse Francislaine Faria.

VOTAÇÃO

O público que ainda não visitou os botecos tem até domingo para participar do concurso e ajudar a eleger o melhor boteco do Vale do Aço. Os participantes são avaliados em quatro quesitos, sendo eles: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. Todos os petiscos participantes têm o valor fixo de R$ 30,00 (trinta reais).

ETAPA NACIONAL

Desde de 2016 o Comida di Buteco é realizado em duas etapas: a primeira etapa é regional onde a votação é feita pelo público e jurados da própria cidade. Depois de eleitos os campeões de cada circuito, um outro corpo de jurados visita e avalia os campeões para que seja eleito então, o melhor boteco do Brasil. Em julho, em uma festa realizada em São Paulo, é revelado o campeão nacional, o melhor boteco do Brasil.

Para conferir a relação dos botecos participantes no Vale do Aço, acesse comidadibuteco.com.br.