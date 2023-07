A Inteligência Artificial (IA) LuzIA chegou ao Brasil nessa quarta-feira (19). A nova ferramenta pode transcrever áudios, traduzir mensagens e até desenhar imagens segundo o comando do usuário. Para utilizar a novidade, adicione o contato, e em uma conversa já é possível interagir com a IA no Telegram e no WhatsApp.

A assistente virtual havia sido lançada em março deste ano. A ferramenta conta com mais de 4 milhões de usuários ativos em 40 países. No Brasil, o serviço busca se expandir em um mercado que é segundo do mundo em usuários ativos no aplicativo de mensagem. Além do idioma português, a IA está disponível em francês, espanhol e inglês.

A LuzIA conta com o apoio de investidores do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Pra utilizar, basta adicionar o número +55 11 97255-3036 na agenda do telefone ou acessar o site.

Com os recursos disponibilizados pela LuzIA será possível: receber a transcrição de um áudio em pouco tempo, desde que o arquivo não tenha mais dez segundos; tirar dúvidas comuns; escrever uma mensagem quando o texto precisar ser adiantado; pedir dicas e recomendações de viagens, filme, livros e séries; e solicitar a criação de imagens conforme a descrição.

O presidente da LuzIA, Álvaro Higes, afirma que o sistema planeja certificar-se de uma infraestrutura escalável para suportar o aumento do uso e criar um amabiente que garanta a privacidade e a segurança dos dados. O executivo que isso se dá a partir do uso de criptografia e de investimentos nas melhores soluções do mercado.

Com informações da Revista Oeste