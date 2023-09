A Consul, maior cooperativa de consumo de Minas Geras e uma das principais redes de supermercados do Vale do Aço, está comemorando, neste mês de setembro, um marco significativo em sua história — 60 anos de excelência em serviços e compromisso com a comunidade. Como parte das festividades de aniversário, a Consul anuncia o lançamento de uma campanha de celebração, repleta de prêmios incríveis para seus cooperados.

60 ANOS DE SUCESSO E DEDICAÇÃO

Ao longo das últimas seis décadas, a Consul se destacou como um pilar na vida dos moradores do município de Ipatinga e região, proporcionando produtos de alta qualidade, atendimento excepcional e contribuindo para o desenvolvimento da comunidade. Para expressar sua gratidão aos cooperados que tornaram esse sucesso possível, a cooperativa lançou uma campanha de aniversário verdadeiramente especial.

PRÊMIOS

A campanha de aniversário da Consul traz consigo a chance emocionante de ganhar prêmios incríveis.

Os prêmios são:

Um carro zero km: oferecemos aos cooperados a oportunidade de dirigir um carro novinho em folha, acrescentando emoção extra à celebração.

Um ano em compras gratuitas: reconhecendo a fidelidade dos cooperados, a Consul concederá a um cooperado sortudo a liberdade de fazer compras, em suas lojas, durante um ano inteiro, em forma de vale compras de R$ 500 por mês.

Vales compras: além disso, mais de 50 mil reais em vales compras serão distribuídos semanalmente, permitindo que os cooperados desfrutem de uma ampla variedade de produtos de alta qualidade disponíveis nas lojas da Consul.

PARTICIPAÇÃO E DETALHES DA CAMPANHA

A participação na campanha de aniversário de 60 anos é exclusiva para cooperados. Cada R$ 100 em compras realizadas dentro do período da campanha, concederá a chance de participar do sorteio desses prêmios incríveis.

A Consul acredita que essa campanha não apenas comemora o sucesso conjunto, mas também fortalece os laços entre a empresa e seus cooperados, demonstrando o compromisso contínuo com a excelência e a dedicação ao serviço.

Para mais informações sobre a campanha e os detalhes de participação, visite o site da cooperativa e suas redes sociais.

SOBRE A CONSUL

Fundada em 1963, a Consul tem sido um nome confiável no cenário dos supermercados, oferecendo produtos com qualidade, uma ampla gama de itens e um atendimento excepcional à comunidade. Com 60 anos de história, a Consul continua se destacando como uma empresa que valoriza seus cooperados e colaboradores, e busca constantemente proporcionar uma experiência única de consumo.

Para se tornar cooperado, basta apresentar seus documentos pessoais em uma das lojas e fazer o cadastro. Não tem custo mensal e nem anuidade e não precisa ser funcionário da Usiminas para se cadastrar.