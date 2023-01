A Prefeitura de Ipatinga comunicou nesta segunda-feira (9) a interrupção temporária do trânsito no contorno junto à ponte entre os bairros Cidade Nobre e Iguaçu, normalmente usado para acesso às avenidas Monteiro Lobato e Carlos Chagas e também a rua Graciliano Ramos. O bloqueio do tráfego no local foi determinado por medida de segurança, em função de obras emergenciais necessárias e inadiáveis a serem executadas pelo governo municipal para corrigir o desmoronamento de encostas e trecho da pista da alça viária existente na parte inferior da ponte.

Os estragos no local foram agravados pelas fortes e incessantes chuvas que caem sobre o município desde o final de 2022. A previsão é de que a interrupção do tráfego no contorno se prolongue pelo prazo de três meses, aproximadamente, até que sejam executadas as obras de engenharia previstas.

No período de recuperação da alça viária afetada, o trânsito que era feito pelo contorno será desviado, no final da avenida Maanaim, para um pequeno trecho da rua Visconde de Mauá, no Cidade Nobre, que antes era contramão. Dali os motoristas devem convergir à esquerda para a rua Dom Pedro II, a fim de acessar a avenida Carlos Chagas.

“Nossa equipe de trânsito está mobilizada e atenta para que durante as reformas indicadas não haja maiores transtornos e riscos aos munícipes. No prazo de revitalização da alça viária, acompanharemos de perto a obra e serão avaliadas as formas de bloqueio de acordo com a evolução física das atividades”, adianta o diretor do Departamento de Transporte e Trânsito (Detra) da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Tayrone Lagares.

Os avanços da obra no local poderão ser acompanhados pelos canais de comunicação da Prefeitura de Ipatinga. Para obter mais informações o cidadão pode entrar em contato com a Sescon – Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã pelo telefone (31) 3829-8477 ou pelo e-mail sescon@ipatinga.mg.gov.br.