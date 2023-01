A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Defesa Civil, mantém o alerta para chuvas em Coronel Fabriciano e segue com o trabalho de monitoramento das áreas de com risco de deslizamento e alagamentos na cidade.

A previsão é de mais um final de semana chuvoso na cidade e região. Segundo os órgãos oficiais de meteorologia, entre os dias 5 (quarta-feira) e 8 de janeiro (domingo) o volume de precipitação acumulado é de 250 milímetros (mm) para Fabriciano

Apesar do período chuvoso, a Defesa Civil tem registrado ocorrências comuns, sem danos maiores. O trabalho de vistoria de áreas de risco já mapeados continua diariamente. Os leitos do ribeirão Caladão e do rio Piracicaba são monitorados 24 horas por dia e continuam no nível de normalidade.

Segundo dados do órgão, na madrugada desta quarta-feira, 05/01, choveu 9,8 milímetros (mm). Foram registrados apenas pequenos deslizamentos de terra, já resolvidos pelas equipes da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos e Vina – concessionária da limpeza urbana na cidade.

“A situação de Fabriciano está sob controle; resultado das ações preventivas e de fiscalização feitas ao longo de todo o ano. Mas continuamos em alerta, dado o período chuvoso. E pedimos à população para não enfrentar tempestades e alagamentos, buscar sempre um abrigo seguro e acionar a Defesa Civil e Bombeiros sempre que necessário”, frisa Luiz Guilherme Amaral Jr., diretor de Defesa Civil Municipal.

Em caso de ocorrências envolvendo alagamentos ou deslizamentos, o cidadão deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil, pelo 3406-7352.