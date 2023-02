O Governo de Minas, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), está atuando no envio de cestas básicas para amparar os atingidos pelas intensas chuvas no litoral norte do Estado de São Paulo. Ao todo, três mil cestas, totalizando 64,5 toneladas de alimentos sairão de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), rumo aos municípios paulistas de São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela e Caraguatatuba. A previsão é que todas as entregas sejam concluídas próximo sábado (25).

O coordenador estadual adjunto de Defesa Civil, tenente-coronel Carlos Eduardo Lopes, acompanhou o carregamento dos caminhões. Ele destacou que a Cedec tem atuado com sua expertise em logística para ajudar a população afetada no estado vizinho.

“Essa operação de transporte de ajuda humanitária conta com todo nosso efetivo envolvido no planejamento prévio e na atuação para que os caminhões cheguem em segurança para atendimento à população atingida. Vale ressaltar que, quando os estados ou municípios são atingidos por chuvas muito intensas, há uma dificuldade na logística de prestar ajuda com alimentos, produtos de limpeza etc. E estamos nos colocando à disposição nesta força tarefa para ajudar o próximo”, afirma.

As cestas são de origem do Ministério do Desenvolvimento Social e contam com apoio de transporte e logística da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais.

ATUAÇÃO EM MINAS

A Defesa Civil segue atuando em Minas Gerais com ações preparatórias ao enfrentamento do período chuvoso. Uma delas foi o estabelecimento do grupo estratégico de respostas, que integra todas as secretarias e também as forças de segurança, de forma a atuar sinergicamente no apoio aos municípios afetados pelas chuvas.

Outro destaque é a estruturação das defesas civis municipais, por meio de 497 kits que contemplam viaturas, notebooks, equipamentos de atuação em campo, permitindo assim que a defesa civil municipal tivesse condições de se preparar melhor e também acontecendo um evento grave, ter condições de prestar o primeiro atendimento.

A Defesa Civil de Minas Gerais também disponibiliza equipes de campo para apoiar os municípios atingidos. Elas são responsáveis por apoiar as localidades nas ações de decretação de emergência e também no restabelecimento dos serviços essenciais.

As ações ainda contemplam o fornecimento de ajuda humanitária aos desabrigados e desalojados. Segundo o balanço da Cedec desta quinta-feira (23/2), até o momento, já foram distribuídas mais de 12 mil cestas básicas, 4,5 mil colchões, 3,9 mil kits dormitório, 5,1 mil kits de higiene, além de 7,6 mil outros itens alimentícios, vestuários, água, entre outros suprimentos.