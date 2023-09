O deputado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) Cristiano Caporezzo (PL) apresentou um projeto de lei, no início deste mês, para reconhecer o dia 1º de abril como o “Dia do Presidente Lula” em Minas Gerais. A data é popularmente conhecida como o Dia da Mentira no Brasil.

O parlamentar justificou a associação da data com o petista em razão de diversas promessas de campanha que não foram cumpridas, como “não perseguir opositores políticos, não defender a liberação das drogas nem do aborto” e “sustentar que o sistema comunista é eficaz”.

Lula também recebe tal título por suas declarações citando dados e números inverídicos. Em vídeo que circula nas redes sociais, o petista aparece reconhecendo que cita números aleatórios, sem qualquer conexão com a realidade, sem citar as fontes.

Com informações do Pleno.News