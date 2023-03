A receita original da Coca-Cola, feita por John Pemberton em meados de 1886 não era necessariamente um refrigerante. Embora a Coca-Cola seja agora um produto reconhecido mundialmente como um refrigerante ou “soft drink”, seu começo foi bem diferente. A fórmula original é atribuída ao coronel John Pemberton, um farmacêutico que criou o produto como uma alternativa para seu vício em morfina, que ele adquiriu durante a Guerra Civil Americana.

Embora nas primeiras formulações tenha sido usado o extrato de folha de coca, que contém cocaína em pequenas quantidades, seu uso era como um elixir, e não como um refrigerante.

Com o sucesso das redes sociais, tornou-se comum que vídeos virais com vários tipos de conteúdo circulem pela internet. Entre eles estão vídeos com piadas, danças, curiosidades e até mesmo receitas. Algumas dessas receitas chamam a atenção por sua originalidade, e uma maneira inusitada de fazer a Coca-Cola viralizou no TikTok.

Para aqueles que querem experimentar a receita da Coca-Cola caseira, a receita viral do TikTok é uma opção.

Os ingredientes são:

– 300 ml de água

– Suco de uma laranja

– 500 g de açúcar

– Um maço de coentro

– Raspas de limão

– 1 xícara de café sem açúcar

– Água com gás

– 1 colher de extrato de baunilha

– 1 pau de canela

– Raspas de laranja e gelo.

Segundo o vídeo, para preparar a Coca-Cola caseira, o açúcar deve ser aquecido em uma frigideira até obter um caramelo marrom claro. Enquanto isso, em outro recipiente, desinfete o maço de coentro e misture-o com a água. Adicione a mistura do coentro com as raspas de laranja e limão, suco de laranja, baunilha, café e canela. Ferva tudo junto e depois coe para tirar o que sobrou.

Em um copo com gelo, coloque 3/4 da calda de caramelo feita no primeiro passo. Adicione a mistura e finalize com a água com gás. A bebida é extremamente doce, então é recomendado não beber frequentemente, devido ao alto teor de açúcar.

A RECEITA ORIGINAL DE JOHN PEMBERTON 1886

Antes de morrer em 1888, John vendeu os direitos da fórmula. A criação da The Coca-Cola Company aconteceu em 1891, quando o fundador da empresa, Asa Candler, comprou os direitos da fórmula e aumentou ainda mais o segredo envolvido em torno dela.

O youtuber Vitor Hugo, do canal Prato Fundo, realizou alguns experimentos utilizando a receita original de John Pemberton para a Coca-Cola. Ele criou uma base de xarope contendo 28g de citrato de cafeína, 85g de ácido cítrico, 30mL de extrato de baunilha, 946mL de suco de limão, 71g de concentrado 7X, 14kg de açúcar, 118,3mL de extrato de folhas de coca e 9,5L de água, além de caramelo suficiente para dar cor.

Vitor também criou um concentrado 7X, utilizando 1qt de álcool, 80 de óleo de laranja, 40 de óleo de canela, 120 de óleo de limão, 20 de óleo de semente de coentro, 40 de óleo de noz-moscada e 40 de óleo de neroli.

Esses ingredientes foram misturados para criar a receita da Coca-Cola, que se assemelha à fórmula original de John Pemberton. No entanto, é importante lembrar que essa receita deve ser utilizada apenas para fins de entretenimento e curiosidade, já que os índices de açúcar são elevados e o consumo excessivo pode trazer problemas à saúde.

Assista abaixo a fabricação de Coca-Cola original caseira. Aperte o Play e confira!

*Agronews