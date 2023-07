Um prédio de quatro andares desabou no Conjunto Beira-Mar, no Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, na manhã desta sexta-feira (7), por volta das 6h. Um segundo prédio teve desabamento parcial e um cenário de desespero tomou conta das imediações do local.

O Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência às 6h35, afirmou que ao menos 10 pessoas estão sob os escombros. Duas delas já foram socorridas, de acordo com o comandante Robson Roberto. Um vídeo mostra o momento exato do colapso.

O Hospital Miguel Arraes, em Paulista, recebeu cinco vítimas. De acordo com a unidade hospitalar, quatro delas tiveram ferimentos leves, como escoriações e cortes, e devem ter alta ainda nesta sexta-feira.

A quinta vítima, de 65 anos, chegou à unidade politraumatizada, foi submetida a exames, encontra-se estável e aguarda senha da Central de Regulação para transferência.

Relatório da Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe) indica que há 14 pessoas desaparecidas. As primeiras informações são de que o prédio estaria condenado, mas ocupado. O prédio fica na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima. Oito viaturas foram enviadas ao local, segundo os bombeiros.

De acordo com o comandante Robson Roberto, outras vítimas do desabamento têm respondido aos estímulos e a comunicações das equipes.

Equipes do Samu e Polícia Militar também estão no local à procura de vítimas sob os escombros. A movimentação de ambulâncias é constante e a área foi isolada.

De acordo com os bombeiros, o momento é de risco. A corporação informou que os prédios estão “estalando”, o que requer mais atenção.

Com informações da Folha de Pernambuco