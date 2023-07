O diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Usiminas, André Chaves, foi homenageado pela Polícia Militar de Minas Gerais com o diploma de Colaborador Benemérito. A solenidade fez parte da comemoração alusiva aos 248 anos da corporação.

“É uma honra receber esse diploma. O nosso trabalho está sempre pautado na escuta e no diálogo com as instituições, em especial a Polícia Militar e a comunidade de Ipatinga. Agradeço a homenagem e seguimos com o trabalho de parceria junto a toda sociedade do Vale do Aço”, afirma André Chaves.