O ano de 2023 começou acelerado para a WR Construtora em Governador Valadares, que, nesta semana, recebeu a visita do diretor-presidente Wallace Barreto e de sua esposa Rosana Miranda que acompanhou de perto o andamento dos três empreendimentos na cidade; Ibituruna Tower, Absoluto e La Vista, onde a empresa gera mais de 300 empregos diretos e indiretos.

“Valadares receberá empreendimentos de excelência e conhecerá de perto o Padrão WR aplicado em cada detalhe. Por isso, nossos valentes seguem com empenho na execução dos serviços com qualidade e dedicação para o cumprimento do cronograma de obras”, explica Wallace.

EDIFÍCIO MAIS ALTO DO LESTE DE MINAS

Torre mais alta do Leste de Minas Gerais, com 83 metros, 28 andares – e detentora do recorde nacional como estrutura monolítica totalmente em concreto, sem tijolos – o Ibituruna Tower já faz parte da paisagem e do cartão postal da cidade. Por lá, as atividades avançam na instalação dos acabamentos dos apartamentos, na finalização da pintura na fachada e na conclusão do edifício garagem, que abrigará os espaços de convivência, como academia e áreas de churrasco.

O capricho e o cuidado em cada detalhe estão aplicados também nas obras do Absoluto. Localizado na rua Dom Pedro II, no Centro, o edifício segue na execução da superestrutura, que ganha duas novas lajes a cada mês, com a máxima qualidade, agilidade e segurança.

Projetado para ter 24 andares, que abrigarão ainda espaços de luxo e requinte, com piscina, área gourmet e salão de festas, o Absoluto tem uma proposta semelhante ao lançamento mais recente da WR em Valadares, o Copenhagen. Com unidades à venda, esse novo empreendimento de alto padrão, ficará também em uma localização privilegiada, na rua Afonso Pena, no bairro Esplanada.

O mais recente canteiro de obras a ser instalado em GV é o do La Vista. Com um conceito no estilo e no mesmo método de construção monolítica de concreto que o Ibituruna Tower, o La Vista, na avenida Brasil, do bairro Esplanadinha, está com o terreno preparado. Lá, o time de valentes da WR iniciou a cavação das estacas, a atividade inicial da etapa de fundação, que receberá as primeiras concretagens dentro de 60 dias.