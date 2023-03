A Justiça Federal de São Paulo recebeu nesse domingo (12), uma ação contra Janja, esposa do presidente Lula (PT) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) pela live “Papo de Respeito”, produzida nas instalações da empresa pública e retransmitida terça-feira nas contas da TV Brasil em redes sociais, além do perfil da própria primeira-dama.

Para o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil em São Paulo, a utilização da emissora na criação e veiculação do conteúdo teria ferido a autonomia da EBC e violado o princípio da impessoalidade no poder público.

Com participações de Janja e da ministra Cida Gonçalves (Mulheres), o programa foi apresentado pela atriz Luana Xavier, a convite de Janja, e tratou sobre temas femininos em alusão ao Dia Internacional da Mulher, na quarta.

O pedido de Nunes à 25ª Vara Federal de São Paulo é para que a EBC seja obrigada a remover a live de suas redes e que novas participações de Janja em programas da TV Brasil sejam suspensas pelo Judiciário.

Com informações do Terra Brasil Notícias