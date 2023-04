De acordo com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ex-ministro da Justiça Anderson Torres tentou tirar a própria vida no presídio. Ele está preso desde o dia 14 de janeiro, acusado de omissão pelos atos de 8 de janeiro, enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

O parlamentar pede para que Torres seja solto, relatando os problemas causados a ele por causa da prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não há qualquer motivo para a prisão. Anderson Torres já tem um quadro depressivo. Falam que já emagreceu mais de 12 quilos. Alguns chegam a suscitar que ele tenha procurado se suicidar”, disse Eduardo Bolsonaro.

“Por que uma pessoa que retornou ao Brasil está presa? A prisão preventiva se enquadra apenas quando existe risco de fuga, que não foi o caso. Anderson Torres, inclusive, retornou ao país. Ele não está atrapalhando as investigações nem pondo sob risco a ordem econômica ou a ordem pública”, finalizou o deputado.

*Pleno.News