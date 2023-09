No dia 1º de outubro, próximo domingo, os ipatinguenses poderão escolher em votação os conselheiros tutelares que atuarão no município no mandato de 2024/2027.

Responsáveis por garantir a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes, os membros dos conselhos são escolhidos por meio de eleições a cada quatro anos, sempre no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao do pleito presidencial.

URNAS

Em 2023, a votação para os representantes dos Conselhos Tutelares em Ipatinga será realizada no Colégio Tiradentes, no Centro, de 8h às 17h. O pleito está sendo organizado pela Prefeitura e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Podem votar todos os eleitores do município em situação regular com a Justiça Eleitoral, munidos de seu título de eleitor e documento oficial de identidade.

LINHA DE FRENTE

Ao todo, 18 candidatos estão na disputa, sendo dez titulares e os demais suplentes. O presidente do CMDCA, Leonardo Oliveira Rodrigues, fala da importância do envolvimento da comunidade. “É muito importante a participação da população. Os conselheiros são a linha de frente na defesa das crianças e adolescentes. Eles são aqueles que dão o primeiro aconselhamento, que tomam as providências cabíveis, intervêm em casos de abusos, violências, abandono e situações de insegurança. Por isso é fundamental escolher pessoas que realmente se identifiquem com a causa”, pontua.

APURAÇÃO

Ainda de acordo com o presidente do Conselho, a apuração acontecerá logo após o encerramento da votação.