A primeira-dama do Brasil Rosângela da Silva, a Janja, vem se mostrando tão viajante como seu marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Isto porque Janja acompanhou Lula em todas as dez viagens internacionais que o petista fez este ano, o que já a faz superar sua antecessora. A comparação dos números impressiona, em sete meses, Janja viajou mais que Michelle Bolsonaro em quatro anos.

Até o momento, a primeira-dama visitou Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido, Japão, Itália, Vaticano, França, Colômbia, Bélgica e Cabo Verde. O total são dez viagens e 15 países.

Já Michelle acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em viagens oficiais a apenas sete países: Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Emirados Árabes, Bahrain, Catar e Inglaterra.

A justificativa do governo federal para tantas viagens de Lula e Janja é a necessidade de “priorizar a política externa e reinserir o Brasil no cenário internacional”.

De acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores, os gastos estão estimados em R$ 7,3 milhões. O valor se refere aos custos com hotéis de Lula Janja, e de toda a comitiva que viaja junto com o presidente. Neste montante, porém, não estão inclusos os gastos com contratação de intérpretes, nem com locação de veículos.

