O Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava) promoveu na última semana uma missão para a Fipan, maior feira de panificação e confeitaria da América Latina e uma das principais destinada a operadores do food service no país.

Elaine Bless, coordenadora do Sinpava, que acompanhou os 28 empresários de 13 empresas da região detalhou que a feira oferece uma enorme gama de oportunidades aos profissionais com foco na melhoria de eficiência e conteúdo para aprimorar suas habilidades e ampliar seus resultados. “Foram dois dias produtivos onde nossos associados tiveram contato com diversos setores que atendem a Panificação, Confeitaria e toda a cadeia do food service, com uma infinidade de conexões e parcerias, além de conhecerem processos inovadores em receitas de bolos, doces e pães com fermentação natural”, explicou.

Antônio Eugênio Fernandes, presidente do Sinpava, também participou da feira promovida pelo SampaPão, sigla que agrega as Entidades de Panificação e Confeitaria de São Paulo. “A Fipan este ano nos apresentou um novo conceito de atendimento e tecnologia para panificação com autoatendimento. Trouxe um atendimento eficiente via WhatsApp, apresentou soluções aos empresários sobre a falta de mão de obra, além de novidades de maquinários de última geração”, disse.

O empresário Lúcio Miranda, da Biscoito Alvorada, parabenizou a iniciativa do Sinpava. “A feira nos possibilita ampliar horizontes, fazer contatos, conhecer novas tecnologias e processos produtivos. Achei muito valiosa essa oportunidade oferecida pelo sindicato, além de ser um momento de estreitar relacionamento com empresários locais durante a viagem”, destacou.

“Para nós da padaria “O Pão Nosso”, a ida a Fipan foi muito produtiva. Fizemos bons negócios, conhecemos pessoas e produtos incríveis, e pudemos prospectar projetos futuros”, pontuou a empresária Kelly Cristine Araújo.

A missão promovida pelo Sinpava contou com a parceria do Sebrae MG e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), por meio do Programa Fiemg Competitiva.