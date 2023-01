A Secretaria Municipal de Assistência Social de Ipatinga (SMAS), realizou nesta sexta-feira (20) a entrega de seis automóveis novos, modelo Renault Kwid, para entidades que prestam serviços socioassistenciais à população.

Os veículos irão reforçar a estrutura de atendimento das instituições e serão importantes para potencializar as ações das entidades vinculadas ao Sistema Único da Assistência Social – SUAS.

A frota foi destinada ao município por meio de emenda parlamentar do deputado Federal Hercílio Diniz (MDB), via Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e totalizam R$ 1.260.999,97.

A emenda parlamentar irá permitir ainda a compra de dois microônibus a serem destinados a outras instituições.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, registrou o seu agradecimento ao deputado Hercílio Diniz “pela sensibilidade em reconhecer o sério trabalho desenvolvido pelas entidades que há vários anos prestam relevantes serviços à sociedade e, por isso mesmo, também têm merecido atenção especial da nossa gestão com a destinação de recursos anuais por intermédio de Termos de Cooperação. Essas organizações sem fins lucrativos têm atuação marcante especialmente quanto ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários”, salientou.

O deputado Federal Hercílio Diniz (MDB) frisou no ato de entrega dos veículos que as instituições de assistência social têm uma atenção especial em seu mandato, “pois auxiliam a vida daqueles que mais precisam. Com nosso trabalho na Câmara Federal, conseguimos viabilizar aportes de equipamentos importantes para melhorar a qualidade de vida dos usuários das instituições beneficiadas. Espero continuar fortalecendo a atuação de cada instituição que se empenha para atender à população que necessita desse amparo. Com empenho, faremos muito mais”, enfatizou.

A secretária de Assistência Social de Ipatinga, Jany Mara Bartolomeu, celebra a doação: ”Recebemos com muita gratidão estes veículos, pois, sem dúvida alguma, eles irão melhorar significativamente o padrão dos serviços prestados pelas entidades beneficiadas. Avançamos no objetivo de ofertar melhores condições para as entidades parceiras que prestam serviço à população. Agradeço em nome das entidades ao deputado Federal Hercílio Diniz pela atenção voltada ao munícipio”.

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS

As entidades contempladas são a Ação Evangélica de Amparo aos Necessitados, com sede no bairro Veneza; Associação Projeto de Deus, da Vila Formosa/Nova Esperança; Educandário Família de Nazaré, do bairro Caravelas; Grupo Espírita Luz aos Pequeninos – Gelpe, do bairro Vila Celeste; Lar dos Velhos Paulo de Tarso, do Bom Retiro, e Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz – Naemc – Casa da Esperança, da Vila Formosa.