O mês de abril começa com uma grande novidade para o Vale do Aço e região. Será inaugurada no dia 1º (sábado) a Escola Federada Psicodrama do Leste Mineiro, um projeto inovador para o Leste de Minas.

Localizada na Av. Carlos Chagas, 814, sala 7, no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, a escola tem por objetivo oferecer intervenções, conhecimento, formação e especialização profissional em Psicodrama.

Psicodrama é um método de ação com intervenção terapêutica e socioeducacional apropriada na Psicologia e demais áreas do conhecimento humano, sendo essa centenária. O fundador dessa técnica foi o psiquiatra romeno Jacob Moreno (1889-1974), que desde jovem fazia das artes cênicas parte importante de sua vida e profissão.

A Escola Psicodrama do Leste Mineiro vai ofertar os seguintes serviços: Atendimentos clínicos (individual, grupo, casal, família, equipes e atletas); Ações socioeducacionais (empresas, instituições, equipes esportivas, comunidade e outros); Cursos de Formação e Especialização em Psicodrama; Cursos de curta e média duração com ferramentas psicodramática; Performances Psico-artisticas no presencial e online com a Trupe de Teatro Espontâneo Dramaniac’s.

O Público alvo dos cursos são todas as pessoas acima de 18 anos, graduando ou profissional, como também qualquer área de conhecimento que atua com pessoas e grupos e interessados na ciência do Psicodrama.

A Escola Federada Psicodrama do Leste Mineiro traz um grande diferencial que é ser a única em todo Leste Mineiro e o Vale do Aço foi o escolhido para começo dessa história de sucesso.

Desde 2016, o Mestre em Psicologia e Psicodrama Deiverson Tófano atua com a metodologia psicodramática, assim acumulando conhecimento e experiência em diversos contextos humanos. De acordo com ele, a Escola se apropria desse conhecimento prévio e também conta com o reconhecimento da Academia de Letras, Arte e Cultura do Brasil com os trabalhos em Psicodrama.

“A Federada do Leste Mineiro fomentará o acesso aos conhecimentos e as práticas do Psicodrama, com os cursos de formação e especialização profissional, sendo pioneiro na região”, afirma.

A inauguração no próximo dia 1º será online pelo canal do youtube Dramaníac’s, às 19h. A rede social do Psicodrama do Leste Mineiro pode ser acessada pelo @psicodramadolestemineiro. Para outras informações sobre a Escola, basta entrar em contato pelo (31) 99400-1685 – falar com Carla Sawazki.