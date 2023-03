A Esplanada dos Ministérios será fechada para o trânsito de carros a partir das 23h59 desta quarta-feira (29), anunciou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Distrito Federal. O bloqueio da via que dá acesso aos ministérios e a Praça dos Três Poderes ocorre antes do retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao país, marcada para a manhã desta quinta (30).

De acordo com O Antagonista, o fechamento será por tempo indeterminado, até uma decisão posterior da Secretaria de Segurança Pública pela reabertura. O trecho limitado será desde a catedral de Brasília, até a via L4, cortando assim o acesso principal ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e à Praça dos Três Poderes.

Apoiadores de Bolsonaro devem recebê-lo no aeroporto, em uma agenda que ainda não está confirmada pelo Partido Liberal (PL), partido do qual ele será presidente honorário.