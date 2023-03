Os casais de Timóteo que vivem em união estável ou que tenham filhos frutos dessa união têm a oportunidade de formalizarem o relacionamento conjugal por meio do Casamento Civil Comunitário. Previsto pela Lei 3.537, de 24 de abril de 2017, de autoria do vereador José Fernando Peixoto, o casamento coletivo será oficializado no dia 1º de julho na quadra do CMEI/EJA (Centro Municipal de Educação Integrada/Educação de Jovens e Adultos), localizado na Praça 1º de Maio, s/n, Centro Norte.

As inscrições para o Casamento Comunitário já estão abertas, devendo ser realizadas no Centro Integrado de Apoio ao Cidadão (CIAC) da Câmara Municipal, que fica à Rua 15 de Novembro, nº 165, Centro Norte (ao lado da Vera Decorações). O horário de atendimento é de 7h às 12h, e o telefone de contato para mais informações é (31) 992220283. Para ter acesso ao casamento, os casais devem residir em Timóteo e ter renda de até dois salários mínimos.

As inscrições devem ser feitas até o dia 09 de junho. É necessária a apresentação da Folha Resumo do CADÚnico (Cadastro Único) fornecida pelos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) da Prefeitura de Timóteo, documento obrigatório. Após obter a Folha Resumo, os casais devem procurar imediatamente o Centro Integrado de Apoio ao Cidadão para realizar os procedimentos para a emissão das certidões pertinentes e apresentação dos documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais. A lista de documentos encontra-se à disposição no CIAC.