Será realizado no dia 18 de março 2023, no Centro de Convenções do CDLBH das 9h às 19h, a 1ª edição do PO Organiza + Minas. O evento tem como objetivo promover negócios, conteúdos e atividades para o incremento da profissão Personal Organizer. Nove players de destaque no mercado nacional se apresentarão no PO Organiza + Minas.

Participarão do evento influenciadores e profissionais do setor de organização, personal organizers de todo o Estado de Minas Gerais e outras regiões do Brasil, agregadores e fabricantes de produtos. Uma oportunidade para que os realizadores possam apresentar a crescente expansão do setor de organização.

A realização do evento é da Associação Regional dos Profissionais de Organização e Produtividade de Minas Gerais (Arpop) que visa valorizar e alavancar a profissão que mais cresce no Brasil nos últimos anos – Personal Organizer.

O PO Organiza + Minas, amplia seu alcance, oferecendo mais acesso e abrangência, por meio das possibilidades de interação dos players com o público alvo do evento.

Serviço:

Secretaria Executiva do PO Organiza + Minas

(31) 99108-002 / 3282-1685

e-mail atendimento@ebeeventos.com.br