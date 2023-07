Apresentadores do CNN Manhã, Roberto Nonato e Nicole Fusco levaram um susto nesta sexta (14). Uma estrutura desabou do teto e atingiu as cabeças dos âncoras ao vivo. Segundo o site Notícias da TV, os jornalistas não se machucaram com gravidade.

O acidente ocorreu às 5h18 no estúdio da CNN Rádio. Os apresentadores falavam sobre as principais notícias do dia quando uma peça do ar-condicionado caiu em cima das cabeças deles.

Nonato se levantou assustado e ficou dor na cabeça depois. Já Nicole permaneceu sentada na hora do desabamento, mas apareceu assustada. A transmissão ao vivo foi interrompida na sequência. O momento também não aparece no vídeo publicado no canal do YouTube da CNN com os trechos do programa.

Em nota enviada ao Notícias da TV, a CNN Brasil esclareceu o acidente: “Durante o programa CNN Manhã desta sexta-feira (14), o acabamento cenográfico, constituído por material leve, se desprendeu, sem provocar danos ou ferimentos aos profissionais que estavam no estúdio”.

O CNN Manhã fica no ar das 5h às 10h na CNN Rádio, feita em parceria com a Rede Transamérica. Roberto Nonato é conhecido por já ter trabalhado nas rádios CBN, Excelsior, Jovem Pan, Antena 1, Eldorado e também no canal Viva. Já Nicole Fusco foi contratada pela CNN Brasil após passagens pela Globo, Jovem Pan e revista Veja.