Na manhã desta sexta-feira (6), o Exército optou por intervir e impediu que guardas municipais e a PBH removessem os manifestantes, que estão em frente ao Quartel General da capital mineira.

Conforme relatado no Vista Pátria, a Guarda Municipal, com ajuda da Procuradoria-Geral do Município e da Subsecretaria Municipal de Fiscalização, tentou retirar o acampamento montado.

Segundo o representante da Prefeitura de Belo Horizonte, o motivo legal da retirada é obstrução de via pública.

De acordo com um vídeo que circula na internet, o Exército optou por remanejar os manifestantes para desobstruir a via pública, mas não vai realizar a retirada dos mesmos, da região.

Outras informações, asseguram que somente algumas barracas que estavam obstruindo a via foram levadas pela Guarda Municipal.