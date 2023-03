A Prefeitura de Coronel Fabriciano abre na segunda-feira (27), novo cadastro para o programa habitacional “Fabri, Meu Lar” – Minha Casa, Minha Vida/FAR Faixa 1. Serão sorteadas mais 27 moradias para atender a população com renda familiar mensal de até R$ 1,8 mil. As inscrições são gratuitas e feitas pelo site da prefeitura, o prazo vai até o dia 28 de abril de 2023.

As 27 moradias que serão sorteadas estão localizadas no Residencial Buritis, (21 unidades), no bairro São Vicente, e no Condomínio Retiro Contente I, bairro Contente, (6 unidades). As obras já foram entregues em 2021 e 2022, e as unidades ociosas não foram ocupadas pelas famílias contempladas que por motivos particulares optaram em não mudar para o novo endereço.

O cadastro estará aberto para atender novas famílias e, as já inscritas anteriormente para outros sorteios deverão, obrigatoriamente, atualizar o seu cadastro. Para estas inscrições não haverá cota especial para deficientes e idosos, uma vez que as unidades disponibilizadas não atendem aos critérios para este público, por ocuparem andares superiores dos prédios.

O secretário de Planejamento Meio Ambiente e Habitação, Douglas Prado, reforça a importância dos candidatos se atentarem aos critérios e preencherem corretamente o cadastro. “Nos primeiros processos, a secretaria deparou com algumas informações erradas prestadas pelos próprios candidatos, tornando-os inaptos para participarem do programa. Por isso, pedimos que as pessoas fiquem atentas e informem dados corretos, porque todas as informações e documentação são verificadas posteriormente, caso seja sorteado”, pontua.

ESTRUTURA

Cada apartamento tem dois quartos, sala, cozinha conjugada com área de serviço e banheiro. Já o condomínio conta com infraestrutura completa com redes de água e esgoto, estacionamento, vias pavimentadas, iluminação em LED, guarita, área social, parquinhos, equipamentos de ginástica e quadra poliesportiva. Vale ressaltar que o morador comtemplado deverá se submeter às regras de condomínio que administra cada residencial.

“Estamos dando uma nova oportunidade para o cidadão que quer, e preenche os critérios do programa, realizar o sonho da casa própria. A população viu que o programa é sério e que gestão Novos Tempos tem compromisso. Desta vez, são menos unidades, mas representam muito para quem deseja ter a tão sonhada casa própria. Nossa gestão continuará empenhada em buscar recursos para diminuir o déficit habitacional em nossa cidade, já avançamos muito, e entendemos que ainda tem muita coisa boa por vir”, garantiu o prefeito Marcos Vinicius.

PARA PARTICIPAR

Para concorrer à unidade habitacional, é preciso renda familiar de até R$ 1,8 mil por mês; não possuir casa própria ou financiada; não ter sido beneficiado anteriormente em programas de habitação social de qualquer esfera do Governo (municipal, estadual e federal); ser maior de 18 anos; residir em Coronel Fabriciano; possuir Cadastro Único (CadÚnico) e apresentar número do NIS. A seleção será feita por sorteio, conforme os critérios acima em data a ser marcada. Toda a avaliação é feita pela Caixa Econômica Federal.

Serviço:

Os interessados poderão se inscrever no site da prefeitura fabriciano.mg.gov.br no ícone “inscrição Programa Minha Casa Minha Vida”.

As pessoas que não possuem acesso à internet poderão comparecer na Gerência de Habitação, na Praça Louis Ensch, 64, bairro Centro, no Horário de 12:00 às 17:00,

Telefone: (31) 3406-7597.