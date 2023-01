A Prefeitura de Coronel Fabriciano dará início, já na próxima semana, ao novo pacote de obras. Com investimentos da ordem de R$ 1,7 milhão, serão construídas três novas praças (nos bairros Pomar, Belvedere e Caladinho de Baixo); escadarias nos bairros Mangueiras e Aparecida do Norte; contenção e construção de muro de gabião.

O pacote foi anunciado hoje, (27), na sala de reuniões no gabinete do prefeito com a presença de vereadores, representantes dos moradores dos bairros contemplados, secretários e das empresas licitadas para a execução das obras.

“São obras aguardadas pela comunidade que vão trazer mais conforto e segurança para os nossos cidadãos. Tem obras de lazer e também de infraestrutura. É importante destacar ainda que todas as empresas vencedoras da licitação têm sede em Fabriciano, e contratam mão de obra local, movimentando a economia da cidade”, explica o prefeito Dr. Marcos Vinicius.

Os investimentos nas praças e acessos são recursos próprios do município. Já as obras da Defesa Civil são via convênio.

ÁREAS DE LAZER

As três praças serão construídas nos padrões das demais já entregues pela gestão Novos Tempos, sempre observando as necessidades específicas de cada bairro. Os espaços multiuso contarão com playground, bancos e mesas, lixeiras, acessibilidade, iluminação em LED e jardinagem.

No Pomar, a praça ocupará uma área aproximada de 770 m² na rua Goiabeiras; no Belvedere, o equipamento terá 650 m² próximo à Justiça do Trabalho; e no Caladinho, a área de lazer terá 215 m² na Rua Belo Horizonte. O prazo de execução previsto é de seis meses. Com isso, a população ganhará mais de 1.600 m² de área de lazer.

ESCADARIAS E MUROS

No Mangueiras, serão construídas duas escadarias: uma ligando as ruas Nacional e Maringá e a segunda, as ruas América e Atlético. Já no Aparecida, a escadaria será realizada no final da rua Roraima. O objetivo é melhorar o acesso dos moradores às partes altas das comunidades. O prazo de execução é de três meses.

A Defesa Civil ficará com a maior fatia dos novos investimentos: cerca de R$ 993 mil. O pacote inclui serviços de contenção na rua Vale da Jamaica e construção de um novo muro de gabião na Avenida Julita Pires Bretas, no bairro Santa Helena – no local, a erosão já “carregou” parte do muro anterior e da pista de caminhada, que também será refeita.

O secretário de Governança de Obras e Serviços Urbanos, Fabrício Farias destaca a respeito da atual gestão na aplicação dos recursos contribuintes. “São obras importantes e reivindicadas pela comunidade. As praças são importantes para ocupar os espaços públicos de forma organizada, garantindo lazer e as demais, são imprescindíveis para garantir acesso e segurança à população”.