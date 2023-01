O viaduto do trevo de Coronel Fabriciano começou a ser demolido na manhã desta segunda-feira (30). Em cerca de 6 meses, no local terá um novo viaduto com gabarito de cinco metros, três pistas na parte superior (Av. Tancredo Neves/BR 381) e quatro vias na Av. Magalhães Pinto e alças de acesso adequadas ao novo traçado.

Num evento “histórico” que reuniu populares, autoridades, secretariado municipal e imprensa, o prefeito Marcos Vinicius deu a assinatura da ordem de serviço para o início das obras. Minutos depois, ele mesmo, fez questão de entrar em uma máquina e “quebrar” um pedaço do que ele intitula “viaduto da vergonha”.

“É uma obra emblemática. Semanalmente caminhões de carga ‘agarram’ aqui. Sem contar o risco de parte da estrutura cair e atingir um veículo, uma pessoa. É uma obra realmente importante, que vai trazer mobilidade urbana para a cidade. Não é tanto pelo volume de investimentos, mas pelo compromisso que a nossa gestão firmou com a população”, resume o prefeito.

“Agora entramos na fase de execução. Espera-se que a obra pronta, que segue todos os normativos técnicos, atenda o anseio da população de Fabriciano e Vale do Aço, com segurança e mais mobilidade urbana”, destacou o analista de Infraestrutura do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Claudinei Matias, presente na solenidade.

O investimento para construção do novo viaduto é de R$ R$ 5,3 milhões, sendo 50% custeado com recursos próprios do município.

MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA

O secretário de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, Douglas Prado, destaca que o novo viaduto terá a altura de cinco metros, compatível com os normativos técnicos.

“O objetivo da prefeitura é que a estrutura seja entregue pronta para operar em capacidade plena e que permita o tráfego de caminhões de grande porte dentro da cidade, garanta a segurança à população e fluidez do trânsito num curto espaço de tempo”, explica Prado.

O serviço é executado pela empresa Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., vencedora da licitação.

CANTEIRO DE OBRAS

Desde o início da tarde de ontem (29), o tráfego de veículos está impedido no local. O trânsito é realizado pelas alças laterais construídas pela Prefeitura no entorno do viaduto nos sentidos Centro, Melo Viana, Ipatinga e Timóteo. O local recebeu sinalização horizontal e faixas indicando os desvios.

Os agentes de trânsito da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos do município ajudam no controle do fluxo e orientação dos motoristas, sobretudo nos horários de pico. O tráfego de pedestres também está proibido. A área da obra será totalmente cercada por segurança.

“Sabemos que é uma obra que mexe com o ir e vir da população. Mas ela irá terminar e é uma definitiva. Por isso, pedimos para que os condutores respeitem a sinalização e trafeguem com paciência”, completa o secretário de Planejamento.

REIVINDICAÇÃO ANTIGA

Desde 2017, a atual gestão municipal tenta viabilizar junto ao órgão federal a reconstrução do viaduto para permitir o tráfego de caminhões de grande porte ainda feito dentro da cidade e, o mais importante, garantir a segurança da população.

Depois de várias tratativas, reuniões e gestão política, a Prefeitura de Fabriciano conseguiu aprovar o seu projeto de reconstrução do viaduto junto ao Dnit em 2020. A sinalização positiva para execução das obras definitivas veio após o órgão federal realizar obras emergenciais para “manter a segurança e o viaduto de pé”, com instalação de vigas metálicas de cerca de 50 centímetros de espessura.

Os recursos foram liberados no final do ano passado.