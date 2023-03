A Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico em parceria com a Diretoria de Turismo de Coronel Fabriciano, intensifica a campanha para incentivar empresas ligadas ao setor se oficializarem no Cadastro Unificado dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

O cadastro é gratuito e realizado online no site www.cadastur.turismo.gov.br. A Diretoria de Turismo do município, situada no Centro, também oferece suporte para tirar dúvidas e auxiliar no cadastro.

O Cadastur é um sistema de cadastro nacional de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo tais como guias turísticos, hotéis, bares, restaurantes, agências de turismo etc. O programa é executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os municípios.

A coordenadora de Turismo e Agricultura Familiar da Prefeitura de Fabriciano, Emanuelle Cogo, explica que o Cadastur é exigência do Governo Federal para algumas atividades, visando segurança tanto do profissional quanto do turista. Ela frisa que o cadastro traz inúmeros benefícios para o setor.

“O objetivo é incentivar a legalização e profissionalização de empresas e prestadores de serviços que atuam no setor. É também fonte de consulta para o turista, com informações atualizadas e seguras de profissionais, equipamentos e serviços qualificados. Além de ajudar na elaboração de estratégias públicas para desenvolver o potencial turístico local”, destaca.

QUEM DEVE CADASTRAR E BENEFÍCIOS

De acordo com as Leis 11.771/2002 e 8.623/1993 o Cadastur é obrigatório para: Acampamentos Turísticos; Agência de Turismo; Guias de Turismo; Parque Temático; Organizadora de Eventos; Meios de Hospedagem e Transportadora Turística. O cadastro deve ser renovado a cada dois anos, para demais atividades, é opcional.

O cadastro garante diversas vantagens e oportunidades de negócios aos seus cadastrados. Dentre os benefícios, incentivo à participação em programas e projetos do Governo Federal; participação de programas de qualificação promovidos pelo Ministério do Turismo e pela Prefeitura de Fabriciano; acesso a financiamentos por meio de bancos oficiais; apoio na organização de feiras e eventos e visibilidade do seu negócio no site do Cadastur e Viaje Legal (governo Federal) e da Prefeitura.

“A empresa que já possui o cadastro, mas que tem dúvida sobre a sua validade também pode entrar em contato com a Secretaria para auxílio”, completa. Emanuelle Cogo.

Serviço:

Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico

Rua Dr. Querubino, número 342 (Galeria Fabriciano Mall).

Atendimento: segunda a sexta-feira, 9h às 17h. Telefone: (31) 3406-7552