Nessa terça-feira (25), 39 famílias de produtores rurais de Coronel Fabriciano receberam o documento de posse de seus terrenos. Elas fazem parte dos quase 140 beneficiados pelo Programa Estadual de Regularização Fundiária Rural em curso no município. As demais famílias contempladas receberão os títulos de propriedades rurais gratuitamente ao longo do ano.

O programa é realizado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG) e prefeituras. O objetivo é garantir o direito às terras devolutas (sem registro) às pessoas que têm posse mansa e pacífica e já produzem em seu terreno. O título de propriedade do imóvel é fator importante para solucionar conflitos sociais, promover a cidadania e desenvolver os negócios rurais.

A entrega dos primeiros títulos de propriedade rural foi realizada no auditório do Paço Municipal com a presença do subsecretário de Assuntos Fundiários da Seapa, José Ricardo Roseno; gerente Regional da Emater-MG, Aldrin Carlos Reggiani Assis e do vice-prefeito, Sadi Lucca – na ocasião representando o prefeito Marcos Vinicius. Na solenidade, também estavam presentes vereadores e secretariado municipal.

“Diferentemente da área urbana, por lei, o Estado é o detentor da regularização fundiária rural. Mas ele não consegue fazer sozinho. E as Prefeituras são fundamentais, pois são as executoras deste programa tão importante que dá dignidade ao homem do campo e promove oportunidade de desenvolvimento no meio rural. E temos ainda um terceiro elemento fundamental que é a Emater, empresa estatal séria e conhecedora desta realidade, responsável por cadastrar as pessoas que se enquadram no programa”, explica o Subsecretário de Assuntos Fundiários da Seapa, José Ricardo Roseno.

DESENVOLVIMENTO NO CAMPO

Coronel Fabriciano fez adesão ao programa em 2019 e cumpriu todas as etapas por entender a sua importância para o homem do campo. Segundo dados da Seapa, apresentados na solenidade de entrega dos títulos, no universo de mais de 800 cidades mineiras, Fabriciano foi uma das poucas mais de 100 que tiveram o interesse em aderir ao programa.

No município, o trabalho foi conduzido pela Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico juntamente à Emater-MG e com apoio da Secretaria de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação.

“Foram realizadas várias audiências e cadastro das famílias in loco, visitas para medição das propriedades e agora, a entrega dos títulos de propriedade. É uma iniciativa que traz mais qualidade de vida, traz possibilidade de inserção em outros programas, obter crédito rural facilitado e melhorar a vida de quem vive e trabalha no campo”, detalha o gestor da pasta de Desenvolvimento, Daniel Papa.

Em sua fala, o vice-prefeito Sadi Lucca destacou a importância da iniciativa como política pública para o desenvolvimento econômico municipal. “Além da segurança jurídica conferida pelo documento de posse do terreno, que agora é de você (produtor rural); podemos, enquanto município avançar mais em políticas públicas para fomentar o desenvolvimento dos potenciais turísticos e agrícola da nossa área rural gerando emprego e renda para a cidade”, pontuou Sadi Lucca.

FAMÍLIAS BENEFICIADAS

Em Coronel Fabriciano, em extensão territorial total, a iniciativa vai tornar regular mais de 3,6 milhões m² (metros quadrados), o equivalente a 368 mil campos de futebol. Foram contemplados agricultores da Serra dos Cocais (zona rural) e bairros vizinhos como Caladão, Contente, São Vicente e outros.

Dentre eles, está Maria de Fátima da Silva Santos, que recebeu o título de propriedade nesta terça-feira. “É um momento de grande alegria. Muitos aqui recebem o documento de posse não só da sua propriedade, mas da sua família, de pais, avós que já se foram”, disse emocionada. Com o título em mãos, ela já está cheia de planos para sua propriedade. “A chácara é ao lado da Cachoeira do Escorregador, já trabalhamos com agricultura. Mas o meu sonho é desenvolver o ecoturismo. Agora, com a documentação poderei ter acesso a linha de créditos, montar um negócio atrativo e desenvolver o local”, comemora.

SOBRE O PROGRAMA

O Programa de Regularização Fundiária Rural de Terras Devolutas tem como público-alvo pequenos produtores rurais residentes em terrenos de até 50 hectares há mais de cinco anos, que tem na terra sua principal fonte de renda e não seja proprietário de nenhum outro imóvel. Para estas famílias, o título é gratuito e a lei permite legitimar apenas um imóvel. Para proprietários residentes em áreas de 100 a 250 hectares, é necessária ação discriminatória e autorização da Assembleia Legislativa.

A Legislação veda a participação de autoridades públicas e servidores vinculados ao sistema de política rural do Estado.