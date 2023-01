Nesta segunda-feira (9), algumas famílias desalojadas e que estavam no abrigo da Prefeitura de Fabriciano, já começam a voltar para casa. Os níveis do rio Piracicaba e ribeirão Caladão têm baixado, mas a administração vem trabalhando com prudência. Apenas são liberadas as pessoas cujas residências estão seguras.

O alto índice pluviométrico registrado no final de semana na cidade (250mm), e nas cabeceiras do rio Piracicaba, fez o nível do rio atingir a cota de inundação nesse domingo (8), com a necessidade de retirada de algumas famílias no bairro Dom Helvécio (Prainha). Foram registradas inundações de algumas ruas e trechos Manoel Domingos, Mangueiras e Santa Terezinha l.

Diferentes dos anos anteriores, também houveram casos de deslizamentos de terra, inclusive com comprometimento da estrutura de alguns imóveis. Entre os bairros mais com registros estão São Domingos, Caladinho, Santa Terezinha, Mangueiras, Morada do Vale Caladão, Chácara Ouro Verde, Silvio Pereira I e II. No bairro Bom Jesus, parte da rua Rubi segue interditada.

Técnicos da Defesa Civil e da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos continuam a realizar vistorias, orientação da população, limpeza e desobstrução de vias. O objetivo é avaliar danos, sobretudo, riscos para as famílias das áreas mais afetadas e/ou com imóveis comprometidos.

As equipes estão nas ruas desde a madrugada do último sábado para domingo. O trabalho é realizado em parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS

A prefeitura tem garantido todo o suporte necessário. A Governança de Assistência Social faz cadastro, acolhimento, proteção imediata e distribuição de água potável para as famílias afetadas. Segundo balanço preliminar da Assistência Social, foram atendidas 98 famílias – cerca de 290 pessoas.

A Escola Municipal Boa Vista, no bairro dos Professores, funciona como ponto de apoio para estas pessoas, inclusive servindo de abrigo caso necessário.

PREVISÃO DE CHUVAS E PLANO DE CONTINGÊNCIA

A previsão de chuvas continua para os próximos dias. Segundo órgãos oficiais de meteorologia, de hoje (9) até quinta-feira (12) é esperado um volume de precipitação acumulado de 80 milímetros (mm) para Fabriciano.

A prefeitura continua em alerta e reforça para que as famílias ribeirinhas e em situação de risco sigam as orientações. O município conta com um Plano de Contingência – com Gabinete de Crise, instituído em 2018 – que permite rápida e efetiva atuação no socorro das vítimas de chuvas neste período.

Serviço:

Em caso de ocorrências envolvendo alagamentos ou deslizamentos, o cidadão deve acionar o Corpo de Bombeiros, 193; Defesa Civil, 3406-7352; Polícia Militar, 190.