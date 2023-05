A segunda passagem de Fausto Silva pela Band chega ao fim nas próximas semanas em crise de audiência e financeira e após pouco mais de 360 programas. Em reunião com a equipe no início da noite de ontem (17), o diretor-geral da atração, Cris Gomes, anunciou que o titular do Faustão na Band gravará seu programa somente até a próxima semana. A decisão de encerrar a parceira foi tomada em comum acordo entre o apresentador e a emissora.

De acordo com o Notícias da TV, Fausto Silva, de 73 anos, deixa a Band e ainda não tem nada acertado com nenhuma outra rede. Em junho, o programa deverá ser apresentado por seu filho, João Guilherme Silva, e por Anne Lottermann, ex-apresentadora do mapa-tempo do Jornal Nacional. Ambos são coapresentadores da atração.

Em julho, deverão ser apresentadas reprises do Faustão na Band. No segundo semestre, conforme foi dito à equipe, um novo programa diário ocupará o mesmo horário nobre da Band.

A informação foi revelada em primeira mão pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, e confirmada por fontes do Notícias da TV. Faustão não se pronunciou até o momento.

Em nota à imprensa, a Band informou que a decisão foi tomada por ambas as partes. “Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio”.

“O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”, continua o texto.

Durante a reunião com a equipe do Faustão da Band, o diretor Cris Gomes explicou que a decisão se deve principalmente a “fatores orçamentários”. A audiência está muito baixa, na faixa dos 2,5 pontos no Ibope da Grande São Paulo, e não fatura o suficiente para dar lucro. Ou seja, está no vermelho. Mesmo na Band, Faustão ainda é um dos maiores salários da televisão brasileira – especula-se que seja em torno de R$ 5 milhões mensais.

A notícia do fim do contrato da Band com Fausto Silva já era esperada por parte da equipe. O próprio apresentador não demonstrava segurança quanto a seu futuro na emissora, devido ao desempenho comercial insuficiente.