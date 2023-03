Começou nesta quarta-feira (22), no Novo Centro de Ipatinga, o ‘Fecomércio MG na Rua’, que conta com espaço de lazer, oficinas gastronômicas, apresentações culturais, atendimentos oftalmológicos e nutricionais. O evento, que tem o apoio da Prefeitura Municipal, está acontecendo na avenida Zita Soares de Oliveira (em frente ao SAM), nas proximidades da rua Aimorés. O atendimento se estende até sábado, das 7h às 20h, e domingo, das 7h às 17h.

O projeto é uma idealização e realização do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindcomércio Vale do Aço, também com suporte de secretarias municipais. Voltada à integração dos comerciantes, prestadores de serviços e sindicatos empresariais, além do público, em geral, a iniciativa irá percorrer 17 cidades de Minas Gerais ao longo de 2023.

O secretário adjunto de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira, destaca a importância do projeto para integração entre comerciantes, comerciários e a população. “Durante os dias do evento, centenas de comerciantes da avenida 28 de Abril e região central também realizam promoções e descontos para atrair a clientela e incentivar o comércio local”, revelou.

O ‘Fecomércio MG na Rua’ é um programa desenvolvido pela Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), com o objetivo de promover o empreendedorismo, a inovação e a educação de pequenos empresários e empreendedores.

Confira a programação completa acessando o link: https://www.mg.senac.br/Noticias/Paginas/sistema-fecomercio-mg-na-rua-chega-a-ipatinga.aspx.