A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) celebra, no dia 25 de maio, no Minascentro, em Belo Horizonte, o Dia da Indústria 2023. A solenidade tem o objetivo de reconhecer os empresários que, com empreendedorismo, persistência e visão de futuro, colaboram de forma decisiva para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.

A celebração, que marca os 90 anos da instituição, tem como tema “Movidos pelo Futuro”, e irá entregar, a Aroldo Teodoro Campos, diretor presidente do Grupo Ematex, presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis de Malha de Minas Gerais (Sindimalhas-MG), membro do conselho da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), o título de Industrial do Ano 2023.

Na ocasião, René Wakil Júnior, vice-presidente da Fiemg e presidente do Comércio e Indústria de Tecidos Roupas (Citerol) será agraciado com a Comenda Ordem do Mérito da CNI. A Federação Mineira também prestará homenagem a outros empresários que se destacaram em prol do crescimento e fortalecimento do setor produtivo de Minas Gerais com a comenda Mérito Industrial.

DIA DA INDÚSTRIA

A data foi instituída pelo presidente Juscelino Kubitschek, em 1957, por meio do Decreto nº 43.769. No mesmo ano, a CNI criou a Medalha do Mérito Industrial, para homenagear industriais de destaque na cena nacional. A medalha nº 1 foi entregue ao Presidente JK, pelo industrial Lídio Lunardi, então presidente da Confederação e da Fiemg.

Em Minas Gerais, a comemoração teve início em 1960, na gestão de Fábio de Araújo Motta, presidente da Fiemg à época. Nesse ano foram condecorados os pioneiros da industrialização mineira. Entre 1961 e 1964, a Fiemg não outorgou a Medalha do Mérito Industrial, não deixando, no entanto, de celebrar o Dia da Indústria. De 1965 até hoje, anualmente, em 25 de maio ou datas próximas, a entidade entrega o prêmio aos empreendedores de destaque.

Desde 1965, os homenageados com a Medalha do Mérito Industrial são indicados pelos sindicatos empresariais em todo o estado. Essas indicações são examinadas pela Comissão do Mérito, que exige que os candidatos tenham pioneirismo na atuação, além de relevantes serviços prestados à comunidade. Em 1976, a Fiemg instituiu o título de Industrial do Ano.

Serviço:

Dia da Indústria 2023

Data: 25/05

Horário: 20h

Local: Minascentro – Avenida Augusto de Lima, 785, Centro, BH