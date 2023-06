O Giro pela Regional chega à Caratinga, no próximo dia 20/06 (terça-feira), das 18h às 21h, na Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic), para apresentar aos empresários e toda a comunidade caratinguense soluções para aumentar a competitividade e sustentabilidade das indústrias locais.

A iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg Regional Vale do Aço e do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava), com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae MG), visa estreitar o relacionamento entre as entidades e as indústrias, bem como propor e buscar soluções para seus maiores gargalos.

“Nossa expectativa é de promover a conscientização e fornecer informações atualizadas sobre a Nova Rotulagem Nutricional e as Regras de Manipulação de Alimentos protegidos pela Resolução RDC216 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária”, justifica o Presidente do Sinpava, Antônio Eugenio Fernandes que completa: “Essa é uma excelente oportunidade para o segmento da alimentação, tirar duvidas e se informar a respeito das alterações vigentes com consultores do Sebrae”, disse.

Para o analista de Relações Empresariais da Fiemg, Luiz Sérgio Martins Júnior, O Giro pela Regional tem o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão e aumento da competitividade das indústrias, defendendo seus interesses, criando um ambiente propício para o crescimento, além de fomentar o desenvolvimento, por meio dos serviços, produtos e soluções que a Fiemg juntamente com o Sinpava e o Sebrae tem a oferecer.

Interessados poderão se inscrever pelo sympla através deste link. O valor do investimento é de R$30,00. Mais informações 31 3822-1414 ou regional-va@fiemg.com.br

O Giro pela Regional em Caratinga conta com o apoio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), por meio do Fiemg Competitiva, Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic) e do Sebrae MG.

Acesse nosso site, acompanhe nossa atuação e fique por dentro dos cursos ofertados pela Fiemg no Vale do Aço: https://www7.fiemg.com.br/Regionais/vale-do-aco