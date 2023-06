A Fiemg Regional Vale do Aço, juntamente com o grupo técnico de Governança Corporativa, do Conselho Estratégico, formado pela ArcelorMittal Brasil, Aperam, Cenibra e Usiminas, promoveu nessa quarta-feira (31), no auditório da Fiemg, em Ipatinga, o Workshop Diálogos – Integridade em Pauta.

Aline de Azevedo, gerente de Compliance e Ouvidoria da Fiemg, explicou que o objetivo foi reforçar o compromisso destas empresas em manter uma relação de parceria transparente, ética e responsável com seus fornecedores.

“O propósito do encontro foi de fornecer informações atualizadas sobre temas relacionados à integridade e ética empresarial, além de promover uma troca de conhecimentos entre os participantes. Foram abordadas questões-chave relacionadas aos programas de integridade, além de aspectos relacionados à responsabilidade socioambiental e práticas de inclusão e diversidade na cadeia de fornecimento”, explicou.

Para a gerente de Compliance e Ouvidoria da Fiemg, qualquer organização que pretenda ter sucesso no ambiente contemporâneo precisa atingir um elevado grau de conformidade com as melhores práticas de governança. “O Diálogos – Integridade em pauta é acima de tudo uma oportunidade para networking e interação entre os fornecedores e representantes das empresas, permitindo a troca de ideias e melhores práticas entre os participantes. Acreditamos que essas interações fortalecem relacionamentos comerciais e contribuem para um ambiente de negócios mais justo e confiável”, opinou.

Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, parabenizou a iniciativa do grupo técnico de Governança Corporativa.

“O Grupo de Governança Corporativa em poucos meses de atuação tem discutido pautas necessárias e relevantes para as nossas indústrias. Esse evento só reforça a sinergia e importância de debater esse tema, por meio do compartilhamento de programas e práticas de integridade, sustentabilidade, diversidade & inclusão, além do papel dos fornecedores no atual contexto”, reforçou.

O evento contou ainda com a presença dos executivos das indústrias âncoras, além de especialistas em ética empresarial, que compartilharam suas experiências e perspectivas sobre a importância da integridade nos negócios.

“Construímos um evento para bater um papo sobre a importância da Ética, Integridade, Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão. Falamos sobre Cultura de Integridade que envolve vários temas onde apresentamos o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas principais empresas da região do Vale do Aço onde contamos com o engajamento e apoio dos nossos parceiros de negócios”, destacou Leonardo Frizeiro, gerente-geral de Integridade – Compliance Officer da Usiminas e coordenador do grupo técnico de Governança Corporativa.

Confira o depoimento dos representantes das âncoras:

“Nós da ArcelorMittal temos muito orgulho em participar desse movimento que conduz as grandes empresas e fornecedores parceiros às nossas licenças sociais de operação. Integridade, além de uma necessidade, é uma oportunidade de investimento de um caminho sem volta para a reputação organizacional”. Vander Neves, gerente de Pessoas – Business Partner da ArcelorMittal João Monlevade.

“O bate papo de hoje com a presença de mais de 300 pessoas foi um marco importante na cadeia de fornecimento da região do Vale do Aço. Apresentamos em três painéis como estamos trabalhando e fortalecendo a cultura de Integridade e como esse tema se conecta a Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão. Agradecemos a FIEMG a todos executivos das empresas organizadoras e aos mais de 200 fornecedores que estavam presentes nesse encontro”. Leonardo Frizeiro, gerente-geral de Integridade – Compliance Officer da Usiminas.

“O evento “Integridade em Pauta”, idealizado e coordenado pelo Grupo técnico de governança do Conselho Estratégico da Fiemg Vale do Aço, foi de grande qualidade técnica. O desenvolvimento dos temas sob a forma de painéis de discussão com especialistas das empresas âncoras fomentou uma rica troca de experiência entre os participantes. Acredito que ficou claro para os prestadores de serviço a necessidade urgente de trabalharem na estruturação da política de governança e de todas as áreas correlatas. O futuro próximo vai demandar a certificação de toda a cadeia de fornecimento e todos devem estar preparados.” Júlio Ribeiro, diretor Técnico, Industrial e Florestal da Cenibra.

“O diálogo de Integridade promovido pela Fiemg foi de extrema importância para promover e fortalecer as discussões sobre o tema, não somente entre as empresas âncoras do Vale do Aço, mas sobretudo em integrar também os nossos parceiros. Esse tipo de iniciativa fortalece a cadeia produtiva e de serviços, ainda mais em um assunto que classifico como mais do que importante, na verdade, estratégico, para todos os setores da economia e da sociedade. A caminhada é longa, mas já demos os primeiros passos na construção de um ambiente mais humano e de acolhimento na empresa para que as pessoas possam ser quem elas são e para que possam se expressar de maneira genuína.” Paulo Novaes, diretor Industrial de Operações da Aperam.