O evento promovido pela Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Minas) reuniu empresários, representantes do poder público e empregados das indústrias alimentícias nessa terça-feira (20), na Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic).

Antônio Eugênio Fernandes, presidente do Sinpava, destacou a importância do associativismo e que Caratinga tem muitas empresas do setor alimentício com grande potencial competitivo.

“O município de Caratinga e suas empresas têm grande representatividade na região, esse é um dos motivos de trazer esse evento que visa ampliar a capilaridade dos atendimentos da Fiemg, fortalecer a atuação do Sinpava, além de estabelecer parcerias com agentes públicos e privados com o objetivo de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento e fortalecimento da indústria”, disse.

O líder empresarial agradeceu ainda a parceria com o Sebrae, o IEL, por meio do Programa Fiemg Competitiva e o apoio da Associação Comercial de Caratinga na realização do evento. “Hoje teremos a oportunidade de debater temas importantes e que impactam na competitividade e sustentabilidade da indústria alimentícia. Nossa expectativa é que vocês saiam daqui com novas perspectivas e visão de mercado que impactarão na melhoria do ambiente de negócios. Nosso agradecimento a todos os parceiros que foram fundamentais para a execução desse Giro pela Regional”, concluiu.

Na oportunidade, Ícaro Augusto Gonçalves, presidente da Associação Comercial e Industrial de Caratinga, agradeceu a iniciativa da Fiemg e do Sinpava de inserir o município nesse projeto. “A Acic está de portas abertas, que esse seja o primeiro de muitos eventos em prol das indústrias de Caratinga. Hoje foram apresentados dois temas de grande relevância para o setor de alimentação que contribuirão para a melhoria dos processos, da qualidade e aumento da competitividade dessas empresas”, destacou.

REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS – RDC 216

Convidada a abordar a Produção de alimentos segura, através das boas práticas e cuidados com a higiene na manipulação de alimentos, a nutricionista Rubiane Maria Pinheiro, explicou que a manipulação segura do alimento é benéfica para o consumidor, para o colaborador e para o proprietário do estabelecimento produtor de alimentos. “Aplicando as boas práticas garante – se a produção de alimentos segura para o consumidor, facilita o trabalho do colaborador através da padronização de processos, reduzindo custos e atraindo clientes pela qualidade do alimento servido”.

Para a nutricionista é importante que os empresários visualizem as boas práticas e o treinamento de funcionários como investimento. “São os colaboradores que manipulam os alimentos, portanto, precisam ser treinados. Quando a empresa investe nas boas práticas e segue o que a legislação preconiza, a qualidade do alimento servido aumenta, reduz o desperdício e fideliza os clientes, além de evitar multas dos órgãos competentes por inadequações”, pontuou.

ROTULAGEM NUTRICIONAL

Já a nutricionista, Jaqueline Paula de Oliveira, abordou o tema Rotulagem Nutricional. “A nova rotulagem, além de obrigatória, é uma forma de respeito com o consumidor. Nela é possível alertar os consumidores sobre nutrientes que devem ter o consumo reduzido e sua quantidade em relação a 100g de alimento. A rotulagem fica mais legível e fácil de entendimento por parte do consumidor”, justificou.

E destacou as principais alterações como as cores da tabela nutricional; a introdução de açúcares totais e açúcares adicionados na tabela; a introdução da quantidade de porções por embalagem; a introdução de lupa na rotulagem frontal demonstrando se o alimento tem alto teor de açúcares adicionados, gorduras saturadas e/ou sódio; a introdução de coluna de alimento em 100g e a retirada do texto sobre a quantidade de dieta de 2000kcal.

“Importante ressaltar que se acontecer de algum produto ser fiscalizado, pode sofrer advertências, mas pode também receber multas em casos mais graves, que podem ferir a integridade e saúde do consumidor”, alertou. A data limite para adequação da maioria dos alimentos com as novas regras de rotulagem nutricional é até o dia 9 de outubro de 2023.

Mais informações sobre as ações da Fiemg Regional Vale do Aço e do Sinpava no www7.fiemg.com.br/Regionais/vale-do-aco