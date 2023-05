A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) celebrou nessa quinta-feira (25), no Minascentro, em Belo Horizonte, o Dia da Indústria de 2023. A solenidade tem o objetivo de reconhecer os empresários que, com empreendedorismo, persistência e visão de futuro, colaboram de forma decisiva para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.

Na ocasião, estavam presentes Flávio Roscoe, presidente da Fiemg, autoridades convidadas e empresários do setor produtivo. Na cerimônia, René Wakil Júnior, vice-presidente da Fiemg e presidente da Citerol Comércio e Indústria de Tecidos Roupas S.A, foi homenageado com a Comenda Ordem do Mérito da CNI. Já Aroldo Teodoro Campos, diretor-presidente do Grupo Ematex, presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis de Malha de Minas Gerais (Sindimalhas-MG) e membro do conselho da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), recebeu o título de Industrial do Ano 2023. Os demais homenageados foram agraciados com a comenda Mérito Industrial.

Gerson Vicente Bomfim, diretor da Germil Usinagem, foi indicado pela Fiemg Regional Vale do Aço, juntamente com o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva) para receber o Mérito Industrial 2023.

“Está sendo uma honra receber essa homenagem, reflexo do resultado de anos de trabalho árduo, dedicação e paixão pelo que faço. Receber esse reconhecimento por meus esforços no mundo dos negócios é extremamente gratificante. Ele não apenas valida minha jornada empreendedora, mas também fortalece minha determinação em alcançar ainda mais sucesso no futuro”, destacou Gerson Bonfim.

GERMIL USINAGEM

A Germil é o caso raro de uma empresa que já nasceu com know-how comprovado. Ao se desligar da antiga Acesita, atual Aperam, após 30, anos de trabalho na área de Oficina Mecânica, Gerson Bonfim criou em 2002 uma empresa para que ele colocasse em prática sua experiência em Usinagem e oferecesse ao mercado serviços de alto padrão.

A empresa se destaca pelo seu empenho e capacidade estratégica em executar seus serviços com planejamento, sempre dentro do prazo e acima de tudo com qualidade. Situada estrategicamente no Distrito Industrial de Timóteo, no Vale do Aço mineiro, uma das regiões mais importantes do país. A Germil tem como principais clientes: Aperam, ArcelorMittal, Bema, Emalto, Cipalam, Usiminas, Magnesita, Hexa e Vamtec.