O Grupo Raízes se reuniu nesta quarta-feira (14), para seu tradicional almoço no Restaurante Master Gourmet do San Diego Suítes de Ipatinga. No encontro, que reúne profissionais de diversas áreas, como empresários, engenheiros, médicos e lideranças regionais, foi apresentado ao grupo, o diretor da Flytour Ipatinga, empresa especializada em serviços de viagens, Gláucio Campelo.

A Flytour Serviços de Viagens, instalada na avenida Carlos Chagas, 504, loja 1, no bairro Cidade Nobre em Ipatinga é uma das maiores consolidadoras de turismo do Brasil, responsável pela distribuição de passagens aéreas de mais de 60 companhias nacionais e internacionais para cerca de 6 mil agências de viagens. Está presente, também, em inúmeros países como travel partner global licenciada de uma das maiores empresas do setor no mundo. Faz parte da Holding Befly, terceira maior agência de viagens da América Latina.

Segundo o diretor Gláucio Campelo, o objetivo de trazer a franquia para o Vale do Aço, é o ganho de agilidade e economia. “Ao ter um especialista trabalhando para as empresas, buscando a maior eficiência logística, temos um ganho econômico e na agilidade, para alcançar os objetivos corporativos. A Flytour é uma especialista que estará auxiliando às empresas a viabilizar viagens de seus colaboradores e dirigentes com o melhor custo e a melhor logística”, observa o executivo.

CONCESSÃO DA BR-381

No encontro, o empresário Luciano Araújo, diretor-presidente na Provest Uniformes, falou sobre a concessão da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares. “O projeto foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e já está nas mãos dos técnicos do Ministério dos Transportes, e a expectativa é que o leilão aconteça em novembro deste ano”.

O projeto da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) prevê o investimento de R$ 5,5 bilhões pela inciativa privada em intervenções como duplicação das faixas de tráfego, além da construção de túneis e passarelas.

O projeto também prevê a instalação de praças de pedágio na rodovia. Ao todo, serão cinco. Elas vão ficar em Caeté, João Monlevade, Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares. O valor deve ser entre R$ 10,79 e R$ 13,80.

GRUPO RAÍZES

A confraria de formadores de opinião surgiu através da iniciativa de alguns pioneiros de Ipatinga, em 1989, que viam a necessidade de reunir lideranças em torno do desenvolvimento econômico, cultural e social da comunidade ipatinguesne.

Ao longo de três décadas o Raízes se transformou em fórum de debates de temas importantes. Por lá passaram para expor seus pontos de vista e ideias, nomes notórios regionais e personalidades nacionais, como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão; o governador de Minas Gerais, Romeu Zema; o vice-governador Paulo Brant; o presidente da Usiminas, Sérgio Leite; e, durante o período de litígio dos dois grandes acionistas da siderúrgica mineira, o então presidente da Ternium do Brasil, Paolo Basseti; e o então diretor da Nippon Steel Corporation, Kazuhiro Egawa; entre outros.