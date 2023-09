Foi realizado nessa quarta-feira (20), em Ipatinga, o II Fórum Regional de Políticas Públicas sobre Álcool, Tabaco e outras Drogas. O evento teve como tema central “A adolescência e o uso de álcool, tabaco e outras drogas: os impactos na saúde, na família e na sociedade contemporânea”.

O objetivo principal do encontro foi promover discussões e alinhar entendimentos acerca das políticas públicas relacionadas ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Autoridades, trabalhadores, estudiosos, usuários das políticas públicas e toda a sociedade participaram dos debates para buscar soluções efetivas.

Quatro Secretarias Municipais de Ipatinga – Saúde, Segurança e Convivência Cidadã, Educação e Assistência Social – representaram o município no fórum. O evento ocorreu na sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPPI).

Diversas palestras foram ministradas durante o evento, abordando temas cruciais como “Drogas lícitas, uma sedução para os adolescentes” pelo Dr. Darlan Correa Dias, médico pediatra; “Dialogar para entender, entender para acolher, tratar e direcionar” por Aluísio Motta Palhares, administrador público; e “Adolescência: entradas, becos e saídas para as crises” por Humberto Oliveira, psicólogo e psicanalista. Além disso, mesas temáticas discutiram questões ligadas à saúde, educação, segurança pública e assistência social.

O evento é uma realização do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (COMPPUD) em parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Abraço, as quatro prefeituras da Região Metropolitana do Vale do Aço.

De acordo com Isabela Black, vice-presidente do COMPPUD e assistente social da Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã de Ipatinga, o Fórum reforça a importância do diálogo e da cooperação entre diferentes setores da sociedade para enfrentar os desafios relacionados ao uso de substâncias entre os jovens e promover um ambiente saudável e seguro para todos. “O evento tem como foco a melhoria na qualidade de vida através da prevenção, do atendimento individual e em grupo, no cuidado e acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade”, explicou.