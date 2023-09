A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade beneficente de assistência social, está com vagas de emprego para atuação em diversas unidades, para as áreas assistenciais e administrativas. A FSFX é uma instituição comprometida com a inclusão e com a diversidade e todas as oportunidades são extensivas à Pessoas com Deficiência (PcD).

Para conferir as vagas disponíveis e se cadastrar no banco de oportunidades, os interessados deverão acessar o site: www.fsfx.com.br ou enviar o currículo para o e-mail recrutamento@fsfx.com.br.

A FSFX ressalta que esta oportunidade é para quem está em busca de emprego em uma instituição que valoriza o crescimento profissional e reconhecimento de talentos.