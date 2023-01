A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) está com vagas abertas nas unidades do Vale do Aço. As oportunidades são para atuar como: auxiliar de higienização, auxiliar de cozinha, roupeiro, entre outras.

O cadastro de currículo pode ser feito pelo e-mail: recrutamento@fsfx.com.br. Interessados também podem preencher a ficha cadastral presencialmente e participar dos testes de seleção nos dias 30 e 31 janeiro e 1º de fevereiro, das 8h às 16h, no Colégio São Francisco Xavier Técnico que fica no bairro Horto em Ipatinga.

Serviço:

Vagas abertas na área de hotelaria

Fundação São Francisco Xavier – unidades do Vale do Aço

Cadastro presencial: Colégio São Francisco Xavier Técnico – rua Palmeiras, 1.089 – bairro Horto – Ipatinga.