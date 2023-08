A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade beneficente de assistência social, recebe, neste mês de agosto, 72 menores aprendizes para atuação em diversas áreas, como administrativo, assistencial, infraestrutura, entre outras. A primeira turma de 53 aprendizes iniciou nessa segunda-feira (7) e mais 19 aprendizes chegam na Instituição no próximo dia 21 deste mês.

O programa é destinado para jovens entre 15 e 24 anos e tem como objetivo formar, acompanhar e dar oportunidade dos profissionais vivenciarem as rotinas e entrarem no mercado de trabalho. “O programa de aprendizagem tem o intuito de contribuir para a formação de jovens, tomar decisões e intervir de forma positiva na sociedade. Assim, eles terão a oportunidade de inclusão social com o primeiro emprego e de desenvolver habilidades para entrar no mundo corporativo”, ressalta a coordenadora de RH da FSFX, Camila Braga.

“Eu estou muito feliz com a entrada no programa e me esforçando muito, pois sabemos que assim como eu, outros jovens precisam e buscam uma oportunidade dessa para iniciar a vida profissional. Espero evoluir e crescer cada vez mais”, conta a jovem Danielly Nogueira Damasceno, de 16 anos.

Luiz Filipe Martins Marcelino, assistente de contabilidade, é um dos exemplos de profissionais que ingressou na Instituição como Aprendiz e após o programa de aprendizagem teve a oportunidade do primeiro emprego. “Comecei como Jovem Aprendiz, em 2020, e em seguida, participei de outro processo na FSFX para estágio na área de Suprimentos. Passei por seis meses de contrato, que foram prorrogados por mais seis meses. Até que, em maio de 2022, recebi a proposta de ir para a Contabilidade. Após o processo e as entrevistas, fui aprovado e novamente contratado como efetivo e recebi, ainda, uma nova promoção para assistente de contabilidade”, explica.