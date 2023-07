A Fundação Renova lançou nessa segunda-feira (24), edital público de seleção para a função de ouvidor-geral, para mandato de quatro anos, com atuação em toda área atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). O período de inscrições vai até 22 de agosto de 2023.

As atribuições do cargo incluem o recebimento, a análise, o encaminhamento e o acompanhamento de informações referentes a procedimentos e ações relacionadas à atuação da Fundação Renova na condução da reparação dos danos, bem como a produção de relatórios periódicos e a garantia de funcionamento dos canais de atendimento aos atingidos.

O ouvidor-geral também será responsável pela articulação com os outros órgãos da Fundação e com as instâncias da governança: Conselho Consultivo, Conselho Curador, Conselho Fiscal, Ministério Público em níveis federal e estaduais, Polícia Federal, assessorias técnicas, defensorias públicas da União e estaduais, comissões locais e comissões de atingidos.

Podem se inscrever candidatos com formação em Direito, Psicologia, Assistência Social, Antropologia, Ciências Sociais e áreas correlatas, com experiência comprovada em atividades relacionadas à ouvidoria, sobretudo aquelas em defesa de direitos humanos, direito dos desastres e direito ambiental.

O processo seletivo será baseado em análise de currículo e de documentos, seguido de entrevistas por comissão técnica avaliadora. O resultado poderá ser divulgado até 30 de novembro, e a admissão tem previsão para 1º de dezembro, com o término do mandato de quatro anos do atual ouvidor–geral, Pedro Strozenberg.

A seleção está sendo conduzida, de forma independente, pela empresa de consultoria Selpe – Gente e Gestão, e pode ser acompanhada pelo site: ouvidoriafundacaorenova.com.br.